«Газпром» объявил о плановых профилактических работах на газопроводе «Сила Сибири»

Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» пройдут с 24 марта по 1 апреля. Об этом сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.

«На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена», – говорится в публикации.

В компании напомнили, что профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» в соответствии с договором между «Газпромом» и компанией CNPC из Китая проходит два раза в год: весной и осенью, напомнили в компании.

«Сила Сибири» является крупнейшей системой транспортировки газа на востоке РФ. В 2025 году ожидается выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд куб. м. При этом в ближайшие годы общий объем экспорта «Газпрома» в Китай должен достигнуть 48 млрд куб. м газа в год.

До этого стало известно, что магистральный газопровод между газовыми месторождениями Сибири и Китайской Народной Республикой проектной мощностью до 50 млрд кубометров в год должен заработать в 2033 году.

Ранее в Минэнерго спрогнозировали масштабный рост поставок газа в АТР в течение 6 лет.