Россияне стали больше тратить на такси

За 2023 год россияне совершили 75 млн транзакций по картам за услуги такси на сумму 26,7 млрд руб. Спрос на услуги перевозчиков вырос на 8% за год, а объем трат – на 27%. Об этом говорится в исследовании банка ВТБ, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Четверть транзакций пришлась на Москву, 16% – жителей Северо-Запада и 13% – Поволжья.

Рекордсменами по росту спроса на услуги такси в прошлом году стали жители Северного Кавказа (число поездок выросло на 18%), и Юг – 15%. На Дальнем Востоке и в Поволжье количество оплат в приложениях такси выросло на 12% и 11%. На Северо-Западе, в Сибири и Центральной России число поездок увеличилось на 3%, 5% и 7% соответственно.

Стоимость услуг такси ожидаемо оказалась самой высокой в Москве — средний чек составил 618 руб. В Санкт-Петербурге цены на такси были немного ниже — 495 руб. за поездку. Самые низкие цены зафиксированы на Кавказе, в Поволжье и на Юге — в среднем 198 руб., 250 руб. и 267 руб. соответственно.

«Большую роль в развитии спроса на услуги такси сыграли цифровые сервисы – сейчас заказать машину можно за несколько секунд, а во многих случаях еще и вернуть часть средств за поездку. Самыми активными пользователями такси являются жители столицы, несмотря на развитую сеть станций метро и высокую загруженность дорог. При этом мы видим, что в начале текущего года спрос на услуги такси стабилизируется», — прокомментировала результаты заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса ВТБ Яна Тимофеева.

По ее словам, в январе-феврале 2024 года рост числа поездок составил всего 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако цена их выросла. По прогнозам ВТБ, в этом году число поездок может сохраниться на уровне прошлого года или покажет небольшой рост. Многое будет зависеть от динамики туристического сезона, уточнила Тимофеева.

До этого «Газета.Ru» рассказала, что россияне стали реже пользоваться личной машиной, предпочитая брать машины в аренду или ездить на такси.

Ранее стало известно, сколько россиян стали чаще отдавать предпочтение арендным машинам.