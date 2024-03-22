Экономист объяснил отзыв лицензии у банка «Стрела»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Стрела» за партнерство с опальным КИВИ-банком лишился лицензии 21 февраля . В целом регулятор ужесточает проверки российских банков. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя решение ЦБ.

«ЦБ ужесточает проверки в отношении банков, поскольку он как регулятор обязан следить за тем, чтобы через российские банки не финансировались операции, угрожающие национальной безопасности. Регулятор делает то, что должен делать, а банки должны усиливать контроль за своей клиентской базой и повысить качество риск-менеджмента», — отметил экономист.

Он рекомендовал вкладчикам не связываться с банками, которые не входят даже в 100 лидеров по активам и капиталу. Чем меньше банк и чем меньше о нем известно общественности, тем выше вероятность, что кредитная организация может оказаться ненадежной и попасть под отзыв лицензии, заключил Лобода.

ЦБ объяснил отзыв лицензии у банка «Стрела» тем, что он специализировался на оказании услуг по переводу денег между КИВИ банком и другими участниками рынка банковских услуг, но значительные объемы операций шли на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы криптообменникам, нелегальным онлайн-казино, букмекерским конторам).

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что делать клиентам лишившегося лицензии КИВИ банка.