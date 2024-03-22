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Банки подняли лимиты по кредиткам для россиян

РБК: банки подняли лимиты по кредиткам для россиян впервые с осени

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Depositphotos

Банки подняли лимиты по кредитным картам для россиян впервые с осени. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

По информации издания, лимит по кредитным картам достиг 96,6 тыс. рублей. Этот показатель снижался на протяжении последних четырех месяцев, в итоге потеряв 12,2%. Но за февраль лимит по банковским картам вырос на 3,4%.

«В феврале российские банки оформили клиентам — физическим лицам 2,08 млн кредитных карт с совокупным лимитом 200,8 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем выдачи в количественном выражении увеличились на 5,1%, а в денежном — на 8,6%», — говорится в публикации.

До этого «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро на основе данных за 2023 год писала, что женщины более финансово грамотны, чем мужчины — у них выше индивидуальный кредитный рейтинг, ниже объем задолженности и меньше просроченных платежей.

Ранее ЦБ РФ продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкциям данные.

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