В России взлетели продажи тестов на беременность

За первые 10 недель текущего года россияне пробрели 4 млн тестов на беременность на 612 млн рублей. Сумма стала рекордной за последние пять лет, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчет DSM Group.

Для сравнения: за аналогичный период 2023 года было куплено 3,5 млн тестов общей стоимостью 508 млн рублей. Таким образом, рост продаж в годовом выражении составил 20,5%.

В последние годы россияне откладывали рождение детей по ряду причин, отмечают эксперты. Сейчас, по их мнению, ситуация несколько стабилизировалась, что положительно сказывается на динамике.

До этого сообщалось, что в России стало дороже производить лекарства. Цены на фармацевтические субстанции за год подскочили на 26%.

На прошлой неделе стало известно, насколько часто россияне пользуются сервисами интернет-аптек.

Ранее в РФ рекордно упали продажи корвалола.