Российские банки подняли лимиты по кредиткам

Российские банки в феврале подняли лимиты по кредитным картам. Повышение произошло впервые с осени. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Средний размер лимита по новым кредиткам в прошлом месяце вырос до 96,6 тыс. рублей (+3,4%). До этого показатель падал на протяжении четырех месяцев подряд.

В то же время увеличились выдачи кредитных карт. За февраль россияне оформили 2,08 млн кредиток, совокупный лимит которых составил 200,8 млрд рублей. Объем выданных средств на 20% превысил показатель за аналогичный период прошлого года.

Такая динамика связана с большим количеством праздничных дней в феврале — марте, поясняют аналитики. Более того, банки стали предлагать клиентам кредитные карты с более длинным беспроцентным периодом, что также способствует росту спроса на продукт.

В прошлом месяце также ускорились выдачи потребительских кредитов. Объем ссуд вырос на 22,9% месяц к месяцу и достиг 498,9 млрд рублей.

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