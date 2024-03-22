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В Рублево-Архангельском начали строительство штаб-квартиры компаний-партнеров Сбера

Высота главного здания СберСити в Рублево-Архангельском составит 114 метров

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Пресс-служба «АО Рублево-Архангельское»

Застройщик АО «Рублево-Архангельское» получил разрешение на строительство главного здания СберСити — штаб-квартиры партнеров Сбера, сообщает пресс-служба банка.

Высота здания составит 114 метров, а общая площадь – 290 тыс. кв. м. Завершить строительство планируют в 2026 году.

«В СберСити будет сформирован новый деловой центр столицы и области. На территории предусмотрено строительство современных офисов общей площадью 815 тыс. квадратных метров. Они рассчитаны на 70 тыс. рабочих мест, из них более 25 тыс. будут предназначены для сотрудников компаний — партнеров Сбера и самого Сбера», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он добавил, что такой шаг позволит сотрудникам организаций взаимодействовать более тесно и эффективно.

«Мы хотим сконцентрировать работу ключевых направлений в двух офисных кластерах: центральном офисе банка на Кутузовском проспекте и новом офисе, штаб-квартире компаний — партнеров Сбера, который станет одним из символов СберСити, формирующим его образ», — отметил он.

Кроме офисов в здании будет конференц-центр с трансформируемым залом на 1600 человек и 3 малых зала, фитнес центр с бассейном, фудкорт площадью 5 тыс. кв. м. и панорамный ресторан.

На подземных этажах СберСити разместят зону ретейла и общественный паркинг с зарядными станциями для электромобилей.

На территории в 4,7 га перед штаб-квартирой Сбера разобьют центральный парк, который протянется вдоль всего пруда на 2,6 км.

Территория застройки СберСити — 461 га, на ней к 2032 году будет построено 5 млн кв. м недвижимости.

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