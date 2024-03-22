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Центробанк отозвал лицензию у банка «Стрела»

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Стрела» за нарушения

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Банк Стрела

Центробанк России отозвал лицензию у банка «Стрела». Об этом сообщили на сайте регулятора.

Лицензия отозвана с 22 марта. В сообщении указано, что кредитная организация специализировалась на оказании услуг по переводу денег между КИВИ Банком и другими участниками рынка банковских услуг. Однако значительные объемы операций направляли на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы криптообменникам, нелегальным онлайн-казино, букмекерским конторам).

В пресс-службе ЦБ пояснили, что решение принято из-за того, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Из-за нарушений регулятор последний год неоднократно применял меры к банку.

Из сообщения следует, что «Стрела» допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Также ЦБ заявил, что банк способствовал финансированию терроризма.

Ранее КИВИ Банк лишился лицензии из-за многочисленных нарушений, выявленных ЦБ.

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