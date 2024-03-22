Греция ужесточит условия получения «золотых виз»

Правительство Греции на фоне давления на рынок покупки и аренды жилья увеличит минимальную сумму, которую иностранные покупатели недвижимости должны заплатить для получения «золотой визы». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на минфин страны.

«Золотыми визами» называют вид на жительство или паспорт, который можно получить за инвестиции в экономику страны.

Иностранцы теперь должны будут инвестировать минимум €800 тыс. в популярные районы, такие как столица Афины, второй по величине город Салоники, Миконос и Санторини, а также другие острова с населением более 3100 жителей.

В августе Греция удвоила сумму, необходимую в популярных районах для доступа к программе, подняв ее до €500 тыс., отмечает агентство.

Новые изменения вступят в силу с 31 марта и будут направлены на увеличение предложений жилья для долгосрочной аренды и устранение влияния «золотой визы» на стоимость квартир и домов.

В феврале сообщалось, что «золотые визы» оживили рынок коммерческой недвижимости Дубая.

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