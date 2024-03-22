МВФ одобрило для Украины новый транш

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил новый транш для Украины в размере $880. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

В тексте отмечается, что руководство фонда завершило рассмотрение достигнутых ранее между организацией и украинским руководством договоренностей и готово приступить к немедленному выделению средств для Киева.

Речь идет о бюджетной поддержке Украины.

До этого лидеры стран Европейского союза на прошедшем саммите объединения не приняли решение о передаче Украине российских замороженных активов.

На саммите было принято решение поручить министрам продолжать работу в этом направлении. Идея использовать для передаче Украине проценты дохода с российских активов, замороженных в Европе, принадлежит главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

Ранее в ЕС предупредили о финансовом кризисе из-за исков России к Euroclear.