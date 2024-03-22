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Россия и Сербия обсудили сотрудничество в трех сферах

Решетников обсудил с главой МИД Сербии Дачичем сотрудничество в трех сферах

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Министр экономического развития России Максим Решетников встретился с первым заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем в Москве. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Как уточнили в пресс-службе, это была встреча сопредседателей межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, где российскую сторону представляет Решетников, сербскую — Дачич.

Министры обсудили вопросы двусторонней повестки в сферах промышленности, энергетики и транспорта.

«Россию и Сербию исторически связывают крепкие дружеские отношения. Даже в новых реалиях, несмотря на непростую международную обстановку, наши страны поддерживают двусторонние контакты», — подчеркнул Решетников.

По словам министра, Россия высоко оценивает то, что Сербия выстраивает с ней двусторонний диалог, исходя из национальных интересов и родственных связей между народами стран. Решетников выразил надежду на то, что с приходом нового состава правительства и органов государственной власти Сербии конструктивный диалог между Москвой и Белградом сохранится, поскольку «это в интересах населения, бизнеса и экономик двух стран».

Дачич, в свою очередь, назвал Россию не только самым важным политическим, но и экономическим партнером. По словам министра, РФ входит в топ-5 внешнеторговых партнеров Сербии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с Дачичем 21 марта посетили футбольный матч между сборными России и Сербии в Москве.

Ранее МИД Сербии выразил протест Хорватии из-за слов о России.

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