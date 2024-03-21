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Нарышкин считает, что Ближний Восток не пойдет на поводу у США насчет нефти

Нарышкин: США не заставят Ближний Восток следовать их интересам в нефтедобыче

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Shutterstock

Соединенные Штаты не смогут заставить Ближний Восток следовать их интересам в нефтедобыче. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Гегемон уже не тот. Он уже не может заставить ближневосточные страны в своей политике в отношении нефтедобычи двигаться в русле интересов Соединенных Штатов Америки», — заявил Нарышкин в документальном проекте «Нефть».

Глава СВР пояснил, что мир меняется, и теперь Вашингтон больше не может рассчитывать на возможность диктовать ценовую политику, так как мир стал многополярным.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для документального проекта «Нефть» заявил, что возвращение Ирана на мировой рынок нефти никак не угрожает России.

Лавров отметил, что в рамках ОПЕК+, членами которой являются оба государства, существует четкое понимание, как договариваться и искать компромиссы.

Ранее аналитики оценили масштабы проблем на российских производствах нефти.

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