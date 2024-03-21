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«Газпром» перевыполнил контракт по поставкам газа в Узбекистан

Компания планирует рассмотреть увеличение поставок газа в Среднюю Азию

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РИА Новости

Зимой поставки газа в Узбекистан превысили контрактные обязательства взятые на себя российкой стороной. Об этом пишет ТАСС . Топливо поступало в республику в реверсном режиме по маршруту через территорию Казахстана на базе системы магистральных газопроводов «Средняя Азия - Центр».

Как отмечают в «Газпроме», реализация проекта внесла существенный вклад в укрепление энергобезопасности Узбекистана.

«Зимой «Газпром» обеспечил поставки газа в республику в объемах, превышающих контрактные обязательства. Это говорит о высоком спросе на российский газ и востребованности маршрута», — заявили в холдинге.

Вопрос о перспективах дальнейшего наращивания экспорта газа в страны Средней Азии будет вынесен на рассмотрение совета директоров «Газпрома».

В июне 2023 года Узбекистан заключил с российским концерном двухлетний контракт на поставку около 2,8 млрд кубометров газа в год по ежесуточному объему 9 млн кубометров.

Ранее «Газпром» назвал объем транзита газа для Европы через Украину.

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