Покупателей новостроек в Москве стало меньше

Спрос на рынке новостроек Москвы в феврале 2024 года замедлился — количество зарегистрированных договоров долевого участия сократилось на 10% по сравнению с январем текущего года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на на данные риелторской компании «Метриум» и Росреестра.

В феврале было заключено 4,8 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья, что стало худшим показателем для московского рынка с 2017 года. Относительно февраля 2023 года спрос также снизился на 10%.

«Сокращение спроса может быть связано с урезанием программы льготной ипотеки в конце 2023 года. Максимальный размер займа снизили до 6 млн рублей, что в ценовых реалиях Москвы делает ее малопривлекательной для большинства покупателей», — пояснил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Также негативно повлияли сложности с получением льготных кредитов в начале года из-за споров банков и застройщиков по условиям выдачи субсидированной ипотеки.

В то же время на рынке готового жилья наблюдался рост числа сделок на 43% относительно января. Всего в Москве было зарегистрировано 10,7 тыс. договоров купли-продажи квартир.

«Снижение кредитования дольщиков и рост на вторичном рынке связан с поиском покупателями готовых новостроек из-за высоких ставок по ипотеке на вторичное жилье», — отметил управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

До этого аналитики рассказали о трендах на ипотечном рынке недвижимости в России.

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