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Сбер назвали лидером в кредитовании малого и среднего бизнеса по итогам 2023 года

Объем кредитов Cбера малому и среднему бизнесу достиг 12,4 трлн рублей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Сбер возглавил рэнкинг банковского сектора на рынке кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) по итогам 2023 года. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Малый и средний бизнес остается самым динамичным сегментом в корпоративном кредитовании. За последние четыре года он вырос в 2,6 раз по объему кредитования и составил 12,4 трлн рублей. При этом кредитный портфель Сбера в сегменте МСБ за это же время вырос в 3,4 раза и на конец 2023 года составил 5,6 трлн рублей. То есть в кредитовании малого и среднего бизнеса Сбер растет быстрее рынка примерно на 30%», — отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, на сегодняшний день Сбер стал опорным банком в кредитовании клиентов МСБ. Он уточнил, что рыночная доля Сбера в этом сегменте составляет 45%.

Отмечается, что Сбер стал лидером как по величине кредитного портфеля, так и по объему предоставленных средств. Согласно данным за прошлый год, объем кредитного портфеля банка на малый и средний бизнес достиг 5,6 трлн рублей, увеличившись на четверть год к году.

Кроме того, в рейтинговом агентстве уточнили, что в 2023 году рынок кредитования МСБ продолжил рост. Отмечается, что малому и среднему бизнесу было выдано кредитов на сумму 15,9 трлн рублей. Это на 40% больше, чем за 2022 год. Таким образом портфель кредитов МСБ к концу прошлого года составил 12,4 трлн рублей, увеличившись на 29% год к году.

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