В РФ выросли международные резервы

Международные резервы России на 15 марта составили $594,3 млрд, что на $3,1 млрд больше, чем неделей ранее — на 8 марта резервы равнялись $591,2 млрд. Об этом сообщил Центробанк РФ.

Неделей ранее резервы ЦБ РФ пополнились на $10,1 млрд, что стало рекордным приростом с начала 2024 года. За неделю с 22 февраля по 1 марта, резервы сократились на $6 млрд — с $582 млрд до $581,1 млрд. В период с 9 февраля по 16 февраля падение составило $6,6 млрд — с $580,4 млрд до $573,8 млрд. В январе объем резервов также последовательно снижался на несколько миллиардов долларов еженедельно.

Международные резервы представляют собой совокупность высоколиквидных финансовых активов, которыми распоряжаются Центробанк и правительство РФ. Они включают в себя средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР) МВФ, резервную позицию в Международном валютном фонде и другие резервные активы.

До этого цены на золото установили новый исторический рекорд.

Ранее Совфед одобрил закон о допуске криптовалют для международных расчетов в торговле.