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В Швейцарии победили инфляцию

ЦБ Швейцарии объявил о победе над инфляцией

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Global Look Press

Центробанк Швейцарии понизил ключевую ставку до 1,5% с 1,75% и объявил о победе над инфляцией. Об этом пишет РИА Новости.
Регулятор стал первым среди эмитентов резервных валют, сделавшим подобное заявление.

«Смягчение денежно-кредитной политики стало возможным благодаря тому, что борьба с инфляцией за последние два с половиной года была эффективной», — отмечается в сообщении.

Последние девять месяцев рост потребительских цен в Швейцарии находился ниже 2%. По итогам февраля показатель и вовсе замедлился до 1,2%. Цель швейцарского ЦБ по инфляции составляет 0–2%.

Накануне решение по ключевой ставке принял американский Федрезерв. Показатель остался в диапазоне 5,25–5,5%.

В пятницу, 22 марта, заседание по ставке проводит Банк России. До этого экс-зампред регулятора поделился с «Газетой.Ru» своим прогнозом по решению ЦБ.

Ранее экономист посоветовал россиянам поторопиться с открытием вкладов.

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