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Литва возобновила прием грузовиков из Калининградской области

Власти Литвы возобновили прием грузовиков из Калининградской области

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Литовские власти возобновили прием грузовиков из Калининградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«Литовская сторона начала принимать грузовые автомобили. За полтора часа принято 6 большегрузов из Калининградской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в очереди на границе собралось 140 машин.

Ранее 12 марта Литва прекратила грузовое сообщение с Россией. В пресс-службе ФТС добавили, что литовские власти не указали причины остановки грузового сообщения. В ФТС добавили, что с российской стороны изменений в порядке пропуска и оформления грузовиков нет.

Таможенники Литвы стали задерживать и конфисковывать легковые автомобили с российскими номерами. Первым задержанным автомобилем стал Audi Q7 стоимостью €41 690, машину конфисковали.

Ранее в Россию завезли рекордное количество вина.

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