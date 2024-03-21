Китай резко сократил закупку российского угля

Поставки российского угля в Китай по итогам первых двух месяцев упали на 22% год к году, до 11,5 млн тонн. Причиной стали импортные пошлины, которые ранее ввел Пекин, пишет Bloomberg.

Между тем общий китайский импорт угля за январь — февраль вырос на 23% в годовом исчислении. Суммарный объем поставок составил 74,5 млн тонн.

Несмотря на падение продаж, Россия по-прежнему остается одним из главных поставщиков угля в Китай. Сейчас РФ занимает второе место, уступая лишь Индонезии. По оценкам аналитиков, российский импорт в ближайшее время будет оставаться на текущих уровнях.

До этого аналитики Kpler уже отмечали, что в последние месяцы российский уголь теряет позиции на азиатском рынке. По их мнению, это происходит из-за низких цен на энергоресурс.

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