Япония нарастила импорт российского cжиженного природного газа

Япония в феврале 2024 года нарастила импорт cжиженного природного газа (СПГ) из России на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торговой статистики, опубликованные японским министерством финансов.

Импорт российского угля при этом сократился на 31,7%, цветных металлов — на 43%, руды цветных металлов — на 95,5%.

До этого сообщалось, что товарооборот России и Японии в феврале текущего года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,5% — до 104,1 млрд иен (около $690 млн).

По данным Минэнерго РФ, по итогам 2023 года Россия сократила поставки газа в недружественные страны в два раза — с 49,2% до 24,1%.

20 марта сообщалось, что Франция в январе купила у России сжиженный природный газ на €293 млн, что стало самым крупным объемом поставки за последние 14 месяцев.

Ранее еврокомиссар призвала продолжить сокращать закупки газа из России.