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В ФТС выступили за полную отмену порога беспошлинной торговли

Врио главы ФТС выступил за полную отмену порога беспошлинной торговли

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Илья Питалев/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов предложил отменить порог беспошлинного ввоза товаров для электронной торговли. Его слова приводит ТАСС.

«Мое личное мнение, я об этом говорил с 2016 года... что вообще порога не должно быть», — заявил Давыдов.

По его словам, товар, который попадает в Россию без пошлин и не подлежит налогообложению, «естественно, не дает развиться отечественной промышленности».

Также он назвал чрезвычайной мерой повышение порога беспошлинного ввоза товаров для электронной торговли с €200 до €1000 в 2022 году на фоне опасения дефицита в РФ из-за западных санкций.

При этом Давыдов отметил, что решение по поводу порога беспошлинного ввоза товаров принимает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). В сентябре прошлого года Совет ЕЭК одобрил действие повышенного порога беспошлинного ввоза на уровне €1000 евро до 1 апреля 2024 года.

До этого сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к правительству с призывом снизить порог беспошлинной торговли. Там предложили вернуть действие беспошлинного ввоза товаров для физлиц в €200 евро с 1 апреля 2024 года. В феврале Минфин РФ поддержал инициативу снизить порог до €200.

Ранее в Союзе потребителей РФ призвали оставить порог беспошлинного ввоза импорта на прежнем уровне.

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