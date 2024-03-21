В ФТС выступили за полную отмену порога беспошлинной торговли

Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов предложил отменить порог беспошлинного ввоза товаров для электронной торговли. Его слова приводит ТАСС.

«Мое личное мнение, я об этом говорил с 2016 года... что вообще порога не должно быть», — заявил Давыдов.

По его словам, товар, который попадает в Россию без пошлин и не подлежит налогообложению, «естественно, не дает развиться отечественной промышленности».

Также он назвал чрезвычайной мерой повышение порога беспошлинного ввоза товаров для электронной торговли с €200 до €1000 в 2022 году на фоне опасения дефицита в РФ из-за западных санкций.

При этом Давыдов отметил, что решение по поводу порога беспошлинного ввоза товаров принимает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). В сентябре прошлого года Совет ЕЭК одобрил действие повышенного порога беспошлинного ввоза на уровне €1000 евро до 1 апреля 2024 года.

До этого сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к правительству с призывом снизить порог беспошлинной торговли. Там предложили вернуть действие беспошлинного ввоза товаров для физлиц в €200 евро с 1 апреля 2024 года. В феврале Минфин РФ поддержал инициативу снизить порог до €200.

Ранее в Союзе потребителей РФ призвали оставить порог беспошлинного ввоза импорта на прежнем уровне.