Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, каким будет ответ РФ на использование Западом российских замороженных активов.

По словам Пескова, ответные меры Москвы уже обсуждались ранее, в частности использование всевозможных судебных механизмов.

«И, конечно же, на основе взаимности мы будем не зеркально, но в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, выбирать и другие методы для ответа», — пояснил Песков.

До этого премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо перед международным саммитом по атомной энергетике в Брюсселе заявил, что странам Евросоюза необходимо направить доходы от российских активов за рубежом на покупку оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), эта стратегия является разумным путем.

Однако неназванный высокопоставленный европейский дипломат сообщал Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) (DW), что предложение Европейской Комиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины вряд ли будет одобрено на саммите лидеров Европейского союза.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.