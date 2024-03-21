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Ситуацию на топливном рынке РФ обсудят в правительстве

Новак соберет совещание по нормализации рынка топлива после ударов по НПЗ

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Александр Астафьев/РИА Новости

В конце недели вице-премьер Александр Новак проведет совещание о ситуации на российском рынке топлива после серии атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат зампреда.

На повестке дня — увеличение продаж топлива на бирже, графики ремонтов НПЗ и меры по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов внутри страны. Один из ключевых вопросов — возможность возобновления торгов нефтепродуктами во вторую сессию на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Внимание также будет уделено поставкам топлива на экспорт, графикам отгрузки сельхозпроизводителям и ценам на АЗС. С 1 марта до конца августа действует запрет на экспорт бензина, также запрещен вывоз зимнего дизтоплива.

Цены на нефтепродукты на бирже в последние дни стремительно растут на фоне инцидентов на ряде российских НПЗ. В результате атак беспилотников произошли пожары на заводах в Нижнем Новгороде, Рязани, Ростовской области. Предпринимались попытки атаковать Киришский НПЗ в Ленинградской области, но все дроны были сбиты.

Пострадавшие НПЗ относятся к числу крупнейших в России. В то же время в рознице, по данным Росстата, стоимость топлива пока не демонстрирует роста.

Министр энергетики Шульгинов заявил, что обсуждается возможность нарастить производство на работающих заводах и скорректировать график ремонтов. «Есть потенциал увеличения выпуска топлива на НПЗ, где не было остановлено производство. Обсуждаем корректировку графика ремонтов из-за инцидентов», — сказал он 20 марта.

Накануне стало известно, что ключевой покупатель в Индии отказался от нефти РФ.

Ранее аналитики оценили масштабы проблем на российских производствах нефти.

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