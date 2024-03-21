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Две российские топливные компании получили крупный штраф за антиконкурентное поведение

ФАС оштрафовала две топливные компании Кубани на 110 млн рублей

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала две топливные компании на 110 млн рублей за антиконкурентное соглашение. Речь идет о кубанских ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл». Об этом пишет газета «Известия».

Компании договорились о разделе торгов на поставку нефтепродуктов на 160 аукционах с общей начальной ценой более 1 млрд рублей, однако были раскрыты. Теперь «НТК» придется выплатить штраф в размере 98,4 млн рублей, а «Кубаньойлу» — 12,26 млн рублей.

Накануне глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов рассказал, что правительство готовит меры по росту производства топлива на фоне атак дронов. Кроме того, по словам министра, прорабатываются дополнительные меры для роста выпуска моторного топлива и снятия логистических ограничений.

До этого Лавров заявил, что Россия не боится возвращения Ирана на рынок нефти.

Ранее аналитики оценили масштабы проблем на российских производствах нефти.

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