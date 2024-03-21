Россиянам назвали способ снизить риск просрочки платежей по кредиту

Чтобы снизить риск просрочки платежей по займу, лучше периодически запрашивать кредитную историю. Россияне, которые в последние 12 месяцев запрашивали кредитную историю четыре раза, на 18% реже допускали просрочку, чем те, кто делал это один раз или совсем не делал. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро.

На 10% и 5% реже допускали просрочку заемщики, которые за год запросили кредитную историю три и два раза соответственно.

По закону в течение календарного года граждане России имеют право два раза получить информацию о кредитной истории бесплатно.

Бюро оценило зависимость между запросами россиянами кредитной истории и их выходом на просрочку за последние 12 месяцев. Исследование было проведено в марте 2024 года.

До этого в бюро сообщили, что женщины более финансово грамотны, чем мужчины — у них выше индивидуальный кредитный рейтинг, ниже объем задолженности и меньше просроченных платежей. Например, заемщицы допускают длительную просрочку в 30 дней и больше на 11% реже, чем мужчины. Кроме того, россиянки берут в кредит меньшие суммы вне зависимости от типа займа.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по кредитам после решения ЦБ по ключевой ставке 22 марта.