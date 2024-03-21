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Лавров заявил, что Россия не боится возвращения Ирана на рынок нефти

Лавров: у России нет опасений по поводу возвращения Ирана на нефтяной рынок

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Возвращение Ирана на мировой рынок нефти никак не угрожает России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для документального проекта «Нефть». Публикация размещена на сайте МИД.

«Не вижу каких-то проблем в том, что Иран восстановил свои законные права, обеспечивающие ему возможность развиваться, продавая нефть, получая доход, вкладывая получаемую прибыль», — заявил глава дипведомства.

Лавров отметил, что в рамках ОПЕК+, членами которой являются оба государства, существует четкое понимание, как договариваться и искать компромиссы. Ожидается, что рынок углеводородов в ближайшее время будет расти, поэтому недостатка в потребителях точно не будет, резюмировал министр.

Накануне сообщалось, что правительство РФ подготовило новые меры для стабилизации рынка топлива. Они связаны главным образом с увеличением выпуска моторного топлива и снятием логистических ограничений.

Ранее аналитики оценили масштабы проблем на российских производствах нефти.

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