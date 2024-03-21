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Силуанов оценил задание для ФТС по перечислениям в бюджет

Силуанов: задание по перечислениям в бюджет для ФТС амбициозное, но выполнимое

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Павел Бедняков/РИА Новости

Прогнозное задание по перечислениям в бюджет для Федеральной таможенной службы (ФТС) на 2024 год превышает 7 трлн рублей. Задача амбициозная, но выполнимая, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Мы считаем, что меры по усилению таможенного администрирования и те предложения, которые мы сформулировали в качестве задач на текущий год по повышению мобилизации наших возможностей по поступлению доходов в казну, позволят выполнить плановые поступления», — отметил министр.

Для сравнения: план по перечислениям в бюджет для ФТС на 2023 год составил 6 трлн рублей. По итогам 12 месяцев он был выполнен на 2,5%.

До этого в Минфине рассказали, сколько в текущем году планируется привлечь в федеральный бюджет от сделок по приватизации имущества. Ожидается, что сумма составит не менее 100 млрд рублей.

Ранее экономист оценил условия обмена замороженных активов россиян.

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