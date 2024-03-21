Россияне стали чаще есть яйца этой зимой

Более трети покупок самых популярных продуктов питания в России — 36% — пришлось на куриные яйца зимой 2023-2024 года. По сравнению с прошлой зимой эта доля выросла на 9 процентных пунктов, говорится в исследовании банка «Русский стандарт», проведенном в марте 2024 года. Оно есть у «Газеты.Ru».

Средний чек на покупку десятка яиц составил 129 руб.

На хлеб в списке самых популярных продуктов пришлось 37% покупок, но его доля за год снизилась на 3 п.п. Средний чек одной покупки хлеба в декабре 2023 – феврале 2024 года оказался на уровне 48 руб.

Молоко зимой 2023-2024 года также покупали реже — его доля в покупках популярных продуктов снизилась на 6 п.п., до 27%. Средний чек на молоко минувшей зимой был 80 руб.

По данным Росстата, с начала 2024 года по 18 марта яйца в России подешевели на 4,15%. В 2023 году они стали лидером по росту цен. Росстат посчитал, что яйца в России подорожали на 61,35% за 2023 год. 25 декабря прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК объяснила такую динамику увеличением спроса россиян на яйца. Она уточнила, что в какой-то момент инфляция в стране начала замедляться и инфляционные ожидания в том числе, но тут «вмешались яйца».

Почему в России разразился яичный кризис и что власти сделали для борьбы с ним — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России подешевели гречка и красная икра.