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Российский ретейлеры призвали ужесточить условия ввоза иностранных товаров

Российские ретейлеры призвали снизить порог беспошлинной торговли

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Depositphotos

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к правительству с призывом снизить порог беспошлинной торговли. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на обращение АКОРТ.

Внутренний рынок РФ успешно адаптировался к новым условиям, в том числе благодаря параллельному импорту, и уже достаточно насыщен товарами из-за рубежа, отмечают российские ретейлеры.

«Просим поддержать просьбу АКОРТ о возвращении действия беспошлинного ввоза товаров для физлиц в €200 евро с 1 апреля 2024 года», — следует из текста обращения.

На данный момент лимит беспошлинного ввоза товаров для личного пользования составляет €1 тыс. В феврале Минфин РФ поддержал инициативу снизить порог до €200.

До этого в Союзе потребителей РФ (CПPФ) призвали оставить порог беспошлинного ввоза импортных товаров на прежнем уровне

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