Forbes опубликовал рейтинг «100 надежных банков России»

Сбер стал самым надежным банком России, следует из опубликованного рейтинга Forbes.

По данным Forbes, на конец 2023 года избыток собственных средств в банковском секторе в России составил 5 трлн рублей, а чистая прибыль – 3,3 трлн рублей.

«Год был выдающимся с точки зрения результатов, роста бизнеса, очень высокие показатели с точки зрения роста кредитного портфеля», — отметил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Первое место в рейтинге занял Сбер. По итогам 2023 года, по данным Forbes, банк получил рекордную годовую чистую прибыль в размере 1,508 трлн рублей. Активы банка составляют 51,38 трлн рублей, а капитал – 6,27 трлн рублей.

Также в тройку лучших вошли ВТБ и «Росбанк», имея активы 26,270 трлн рублей и 2,167 трлн рублей соответственно.

При составлении рейтинга Forbes учитывал оценки аккредитованных ЦБ российских рейтинговых агентств: АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА. Банки оценивались по кредитоспособности в рублях.

Ранее Сбер и ВЭБ.РФ запустили ESG-индекс городов и регионов России.