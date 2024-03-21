«Сбер» в пятый раз признан самым надежным банком России

Банк «Сбер» в пятый раз возглавил рейтинг журнала Forbes, в котором оцениваются сто крупнейших банковских организаций России по надежности. Как передает ТАСС, в прошлом «Сбер» занимал первую строчку по итогам 2022 года, 2021 года, 2012 года и 2011 года.

По данным Forbes, активы банка к концу 2023 года оцениваются в 51,37 трлн руб. При этом вторую строчку рейтинга занял ВТБ. Forbes оценил активы этого банка в 26,26 трлн руб. На третьем месте — Росбанк (2,16 трлн руб.).

В топ-5 рейтинга Forbes вошли Райффайзенбанк (1,98 трлн руб.) и «Юникредит» (1,12 трлн руб.) соответственно.

По данным издания, Альфа-банк с активами в 8,6 трлн руб. занял 19-е место рейтинга, Газпромбанк (15,91 трлн руб.) — 18-е место, а «Тинькофф банк» (2,16 трлн руб.) — 31-е место.

Всего в рейтинге Forbes проанализированы и выбраны 100 крупнейших банков. Специалисты издания при его составлении ориентировались на оценки российских рейтинговых агентств АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА. Их данные указывают на кредитоспособность того или иного банка в рублях.

В январе пресс-служба «Сбера» сообщала, что в 2023 году на 9,5 тыс. открытых вакансий банка откликнулось более 3,5 млн соискателей. Представитель пресс-службы отмечал, что такая статистика подтверждает высокий интерес соискателей к работе в банке.

Ранее стало известно, что клиенты Сбера с iPhone смогут оплачивать покупки с нескольких счетов.