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Перевалку селитры могут перенести из Санкт-Петербурга за город

«Ъ»: власти хотят перенести перевалку селитры из БПСПб из-за атак дронов

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СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро»

Большой порт Санкт-Петербург (БПСПб) на фоне атак беспилотников в феврале прекратил переваливать селитру. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным «Ъ», в будущем власти планируют вынести перевалку селитры за пределы города, предположительно, в Усть-Лугу. Это приведет к потере портом 3 млн тонн грузов в год. При этом Усть-Луга пока не готова принимать селитру, поскольку порту необходима модернизация инфраструктуры.

По словам одного из источников «Ъ», после атаки беспилотников на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге в январе губернатор Александр Беглов опасается возможной диверсии с разрушительными последствиями, поскольку аммиачная селитра потенциально взрывоопасна.

Как утверждают участники химического рынка, сейчас они частично работают на склад, что не вызывает проблем из-за высокого спроса на селитру внутри страны во время посевной.

12 марта в Ленинградской области сбили украинский беспилотник. Глава региона Александр Дрозденко заверил, что в результате атаки дрона никто не пострадал. Других подробностей губернатор не раскрыл. До этого дрон был сбит у Финского залива.

В начале марта беспилотник врезался в жилую пятиэтажку на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге.

В январе были раскрыты подробности того, как дрон упал на территории завода в Петербурге.

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