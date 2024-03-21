Итальянская компания откроет в России магазины Rinascimento

Итальянская компания Teddy Group, владеющая брендами одежды Terranova и Calliope, решила расширить свое присутствие в России, открыв монобрендовые магазины женской одежды марки Rinascimento. Об этом сообщила представитель нового бренда Татьяна Минаева в интервью РБК.

Первый магазин бренда уже открылся в торгово-развлекательном центре «Европейский» на площади Киевского вокзала в Москве.

Представитель этого торгово-развлекательного центра, входящего в группу «Киевская площадь», подтвердил эту информацию, уточнив, что площадь магазина превышает 90 квадратных метров. В будущем Rinascimento планирует открыть точки и в других торговых центрах России, добавила Минаева, не уточнив конкретных регионов.

Teddy Group была основана в Италии в 1960-х годах и является владельцем также бренда мужской одежды QB24, который пока не представлен официально в России. Монобрендовые магазины компании работают в 80 странах, с более чем 800 магазинами только в Италии. Оборот группы в 2022 году составил €671 млн, что является рекордным результатом за всю историю компании. В России за последние два года открылось около 20 новых магазинов Terranova и Calliope. Марка Rinascimento до сих пор была представлена только на Lamoda и в магазине «Стокманн».

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