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ЕС пока не планирует передавать средства от доходов РФ Украине

DW: решения по доходам от российских активов на саммите ЕС не будет

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Virginia Mayo/AP

Предложение Европейской Комиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины вряд ли будет одобрено на саммите лидеров Европейского Союза, который начнется в четверг, 21 марта, в Брюсселе. Об этом сообщает Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) (DW) со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

Он подчеркнул, что большинство государств Евросоюза имеет понимание того, что средства от российских активов должны пойти на покупку вооружения для украинской стороны. Источник отметил, что против подобного выступает Венгрия, в которой считают, что деньги должны быть направлены на что угодно, но не на оружие для Вооруженных сил Украины.

Накануне еврокомиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис заявил, что Европейская комиссия утвердила предложение об использовании доходов от российских активов, замороженных в Европейском союзе, для поддержки Украины.

Замглавы Европейской комиссии добавил, что это предложение будет рассмотрено на саммите Европейского союза 21-22 марта, на котором будут обсуждаться меры по поддержке Украины.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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