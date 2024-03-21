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Россия увеличила поставки алюминия в Евросоюз

«Ведомости»: РФ увеличила поставки алюминия в ЕС на фоне риска новых санкций

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Алексей Майшев/РИА Новости

РФ увеличила поставки алюминия в ЕС на 66% на фоне риска новых санкций. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на данные Eurostat.

Объем продаж составил 26 253 т, его стоимость — 59,3 млн евро. Ожидается, что в ближайшее время Евросоюз может полностью запретить импорт алюминия из РФ, что заставило европейских трейдеров увеличить объем закупок этого металла. По мнению аналитиков, эмбарго на поставки алюминия станет тяжелым ударом по европейской промышленности и приведет к росту цен.

До этого на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» прошли Дни алюминия. В ходе пленарной и нескольких тематических сессий представители государственных органов и бизнеса, а также эксперты обсудили роль алюминия в экономике России и актуальные проблемы алюминиевой отрасли. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России решили построить первую взлетно-посадочную полосу из алюминия.

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