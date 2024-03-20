Франция оштрафовала Google еще на €250 млн

Компания Google получила новый штраф от антимонопольной службы Франции в размере €250 млн за невыполнение обязательств, взятых еще в июне 2022 года, сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о несоблюдении закона о смежных правах. Мера была принята во Франции в 2019 году. Согласно закону, интернет-компании обязаны платить компенсацию издательствам и СМИ за использование их контента.

В 2020 году французский регулятор впервые ввел рестрикции в отношении Google в виде запрета на определенные действия, поскольку счел, что компания не соблюдает предписанные условия. В 2021 году американская корпорация получила от антимонопольной службы штраф в размере €500 млн.

Два года назад Франция остановила все судебные разбирательства против Google, поскольку сочла обязательства, которые взяла на себя компания, достаточными для прекращения дел.

Однако сейчас французское антимонопольное управление постановило, что Google отошел от выполнения четырех из семи взятых на себя в июне 2022 года обязательств.

До этого в России допустили блокировку смартфонов Apple и Google.

Ранее сообщалось, что Alphabet потеряла свое место в тройке самых дорогих американских компаний.