Стало известно, насколько подорожал летний отдых за рубежом для россиян в 2024 году

Летний отдых за границей в этом году обойдется россиянам в среднем на 10–15% дороже, чем в 2023-м. Об этом сообщается в пресс-релизе Российского союза туриндустрии (РСТ).

На рост цен турпакетов влияет волатильность курсов валют, а также конкуренция между направлениями, отмечают эксперты. Сейчас в топе продаж Турция, Таиланд, Шри-Ланка, Куба, Мальдивы и Египет.

По подсчетам Tez Tour, с 2000 года цены в рублях на самые популярные среди россиян направления выросли вдвое.

Между тем популярность набирает внутренний туризм. Число бронирований туров по России на май — сентябрь в этом году выросло в среднем на 44%. В лидерах оказалась Москва. Число бронирований отелей в столице подскочило на 102% год к году. Далее идут Смоленская область (+100%) и Калининградская область (+73%). Популярностью также пользуются Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан.

До этого сообщалось, что интерес россиян к одной стране заметно оживился.

Ранее депутат объяснила 72-е место России в рейтинге счастья.