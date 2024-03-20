Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии раскритиковали снижение конкурентоспособности ЕС

Bloomberg: 56% немецких фирм зафиксировали снижение конкурентоспособности ЕС

close
100%
Yves Herman/Reuters

Евросоюз теряет свою экономическую конкурентоспособность — к такому выводу пришло большинство немецких предпринимателей по результатам нового опроса, проведенного отраслевым лобби DIHK. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Согласно исследованию, 56% из 3000 опрошенных германских компаний сочли, что привлекательность ЕС как места для ведения бизнеса за последние 5 лет снизилась, и лишь 7% видят улучшения.

«Несмотря на изначально хорошие стартовые позиции, Европа рискует потерять конкурентные преимущества на международной арене. Эту тенденцию необходимо немедленно остановить», — заявил управляющий директор DIHK Мартин Вансльбен.

Особенно критично настроены производственные компании: две трети считают, что условия для бизнеса в последние годы ухудшились из-за роста издержек, главным образом высоких цен на энергию. Дополнительными факторами негативной оценки стали избыточная бюрократия и торговые барьеры.

«Нам нужно определить, какие бюрократические процедуры можно упростить и ускорить», — заявила во вторник заместитель министра экономики Германии Франциска Брантнер, отвечая на вопрос, как повысить конкурентоспособность Европы.

По ее словам, следующая Еврокомиссия должна заняться вопросами интеграции единого европейского рынка, который «пока недостаточно хорош».

До этого Европарламент ужесточил наказание за обход санкционного режима против России.

Ранее в Минфине узнали о желании российского бизнеса засекретить данные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами