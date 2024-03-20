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Украина потеряет в марте миллиарды из-за протестов польских фермеров

В Раде заявили о потере 6,6 млрд гривен из-за протестов польских фермеров

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Shutterstock

Из-за акций протеста польских фермеров и продолжающейся блокировки польской границы в марте Украина недополучит 6,6 млрд гривен ($167 млн). Об этом со ссылкой на председателя комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилы Гетманцева сообщает издание «Страна.ua».

По словам Гетманцева, этих средств хватило бы на полное обеспечение нужд полутора бригад Вооруженных сил Украины.

Акции протеста проводятся польскими фермерами с осени 2023 года. Аграрии требуют отмены льгот, которые ЕС предоставил украинским производителям сельхозпродукции. Кроме того, они недовольны жесткими требованиями «зеленого курса» ЕС. За последние годы на рынки Евросоюза поступили большие объемы дешевого зерна и других сельхозпродуктов с Украины с одновременным удорожанием собственного европейского производства из-за роста цен на энергоносители, удобрения и внедрения все более строгих экологических норм.

14 марта власти Польши заявили, что проблема с украинской границей может решиться быстро.

Ранее Европарламент не согласовал предложение о продлении свободного ввоза товаров с Украины.

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