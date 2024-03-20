Кабмин подготовил новые меры для стабилизации рынка топлива

Правительство России подготовило новые меры для стабилизации рынка топлива, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Его слова приводит ТАСС.

«Дополнительные меры для стабильного топливообеспечения связаны в том числе с увеличением выпуска моторного топлива и со снятием логистических ограничений», — рассказал глава Минэнерго.

При этом новые инициативы по стимулированию нефтеперерабатывающей отрасли в стране на данный момент не обсуждаются, уточнил Шульгинов. По словам министра, Россия в текущем году должна сохранить объемы переработки нефти вблизи уровней 2023 года.

Накануне в Bloomberg оценили масштабы проблем на российских производствах нефти. По их оценкам, за последнее время Россия отключила от 600 до 900 тыс. баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей на фоне атак беспилотников и аварий на производствах.

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