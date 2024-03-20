Эксперт объяснил выгоды строительства дома вместо покупки квартиры в Москве

Строительство загородного дома в Подмосковье сегодня обходится дешевле, чем покупка квартиры в новостройке или на вторичном рынке. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на заявление генерального директора компании «Азбука недвижимости» Сергея Факиры.

Средняя стоимость 1 кв. м загородной недвижимости варьируется от 70 до 100 тыс. руб., в то время как цены на квартиры в новостройках региона находятся в диапазоне 160-170 тыс. руб. за «квадрат», а на вторичном рынке — 120-140 тыс. руб.

«Таким образом, в сравнении с покупкой новостройки строительство дома обойдется примерно вдвое дешевле, - отметил Факира. — Если же сравнивать с рынком вторичного жилья, то нельзя упускать из виду действующие льготные ипотечные программы на индивидуальное жилстроительство».

По словам эксперта, благодаря семейной ипотеке под 6% годовых можно оформить кредит до $185 тыс. и на эти средства «под ключ» возвести дом площадью 120-130 кв. м с участком.

«То есть вместо трехкомнатной квартиры можно построить полноценный дом площадью более 100 «квадратов» со всеми коммуникациями, готовый к круглогодичному проживанию», — пояснил гендиректор.

Помимо финансовой выгоды, Факира указал на другие преимущества частных домов перед квартирами: собственная придомовая территория позволяет свободно находиться на природе, гулять, устраивать пикники, заниматься спортом.

«Учитывая это, на мой взгляд, сейчас приобретение или строительство дома в Подмосковье более выгодный вариант, нежели покупка квартиры», — подытожил специалист.

До этого риелтор рассказала о новом жилищном тренде в Подмосковье.

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