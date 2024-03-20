Порты Северо-Запада восстанавливают контейнерный трафик после кризиса

За первые два месяца 2024 года контейнерооборот портов Северо-Западного региона вырос на 121% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал, выступая на выставке TransRussia 2024, старший вице-президент ГК «Дело» Денис Илатовский, передает «Коммерсантъ».

Резкое падение контейнерооборота в портах Санкт-Петербурга, Усть-Луги и Калининграда произошло весной 2022 года после ухода глобальных контейнерных линий и закрытия крупнейших европейских хабов для российских грузов.

«В первом полугодии 2022 года снижение составляло 60–85% относительно показателей 2021 года», — уточнил Илатовский.

Рост объемов перевалки в 2023-2024 годах обусловлен несколькими факторами. Во-первых, на рынок вышли новые операторы из Китая, Турции, стран Ближнего Востока, а также российские участники, освоившие морские сервисы. «Появилось много как китайских, турецких и ближневосточных компаний, так и освоивших морские сервисы российских участников рынка», — отметил Денис Илатовский.

Во-вторых, себестоимость перевозки контейнеров через порты Северо-Запада снизилась до конкурентоспособного уровня по сравнению с портами Дальнего Востока.

«Ключевой фактор последних двух месяцев — это выравнивание рынков на Дальнем Востоке и Северо-Западе с точки зрения стоимости перевозки», — пояснил гендиректор Global Ports Альберт Лихолет. По его словам, ставки фрахта установились на уровне $4,5-5 тыс. за контейнер.

Еще одним фактором стало появление импорта китайских легковых автомобилей в контейнерах через северо-западные порты. «Сейчас они достигли практически равновесного состояния, установившись на уровне $4,5–5 тыс. за контейнер», — добавил Лихолет.

«Весь прошлый год ставки фрахта снижались, особенно по Северо-Западу. Сейчас они достигли практически равновесного состояния, установившись на уровне $4,5–5 тыс. за контейнер», — пояснил СЕО.

Несмотря на восстановление контейнерного сегмента, общий грузооборот в портах Балтийского бассейна пока отстает от докризисных показателей из-за продолжающегося оттока грузов. Впрочем, участники рынка прогнозируют дальнейший рост контейнерных перевозок на северо-западном направлении.

До этого в Пентагоне заявили, что ледокольный флот США уступает российскому и китайскому.

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