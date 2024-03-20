В МИД России прокомментировали данные о прекращении работы карт «Мир» в Армении

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга заявила, что данные о прекращении работы карт платежной системы «Мир» в Армении требуют уточнения.

«Это требует дополнительного уточнения, чем наше ведомство сейчас и занимается», — сказала она.

По ее словам, этим занимается профильное ведомство и правительство РФ.

19 марта сообщалось, что Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить местным банкам обслуживать российскую платежную карту «Мир» из-за угрозы попасть под американские санкции.

Также стало известно, что платежная система Армении официально уведомила российскую Национальную систему платежных карт (НСПК), что банки — участники Armenian Card (ArCA) прекратят обслуживание карт «Мир» в конце марта.

20 марта в Центробанке Армении заявили, что коммерческие банки страны самостоятельно решают, с какими платежными системами им сотрудничать.

Ранее стало известно, что крупный казахстанский банк прекратит операции по картам «Мир».