Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России прокомментировали данные о прекращении работы карт «Мир» в Армении

Захарова: данные о прекращении работы «Мир» в Армении требуют уточнения

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга заявила, что данные о прекращении работы карт платежной системы «Мир» в Армении требуют уточнения.

«Это требует дополнительного уточнения, чем наше ведомство сейчас и занимается», — сказала она.

По ее словам, этим занимается профильное ведомство и правительство РФ.

19 марта сообщалось, что Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить местным банкам обслуживать российскую платежную карту «Мир» из-за угрозы попасть под американские санкции.

Также стало известно, что платежная система Армении официально уведомила российскую Национальную систему платежных карт (НСПК), что банки — участники Armenian Card (ArCA) прекратят обслуживание карт «Мир» в конце марта.

20 марта в Центробанке Армении заявили, что коммерческие банки страны самостоятельно решают, с какими платежными системами им сотрудничать.

Ранее стало известно, что крупный казахстанский банк прекратит операции по картам «Мир».

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами