ФНС ждет резкого роста сборов от повышенного НДФЛ для богатых

Поступления в федеральный бюджет от повышенной 15-процентной ставки НДФЛ для граждан с доходами свыше 5 млн руб. в год могут вырасти на 75% в 2024 году по сравнению с 2023-м — до 280 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные с заседания коллегии ФНС.

По информации ФНС, в 2023 году поступления от «повышенного» НДФЛ составили 160 млрд руб., увеличившись на 11 млрд руб. по сравнению с 2022 годом. Таким образом, рост в следующем году может достичь 120 млрд руб.

«Налоговая реформа предполагает переход к более справедливому распределению бремени, направленному на тех, у кого более высокие доходы. Значительный рост поступлений от повышенного НДФЛ может стать аргументом в пользу введения полноценной прогрессивной шкалы», — пояснил глава ФНС Даниил Егоров.

Он напомнил, что в 2023 году общие налоговые поступления в бюджетную систему России составили 46,8 трлн руб. — на 11% больше, чем годом ранее. Наибольший прирост зафиксирован по налогу на прибыль (+25% до 7,9 трлн руб.), НДФЛ (+14% до 6,5 трлн руб.) и НДС (+11% до 7,2 трлн руб.). В 2024 году ФНС ожидает роста поступлений до 52,5 трлн руб.

В Минфине уже озаботились проблемой налоговой оптимизации в преддверии реформы.

«Необходимо бороться с механизмами ухода от уплаты НДФЛ и выравнивать условия», — заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

По его словам, к таким схемам относятся серые зарплаты, подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, работа в тени. Юристы видят решение в усилении контроля и введении ответственности для нанимателей.

До этого ФНС раскрыла статистику по повышенному НДФЛ для состоятельных россиян.

Ранее в России предложили отменить транспортный налог.