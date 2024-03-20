Россияне бросились скупать квартиры по ипотеке в Москве

Количество ипотечных сделок в Москве за февраль взлетело на 23% в месячном выражении, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

По итогам прошлого месяца на первичном и вторичном рынке Москвы было зарегистрировано в общей сложности 9678 ипотечных договоров против 7854 в январе. Всего зимой 2024 года в столице оформили 17 532 ипотеки. Показатель на 4% превышает значение за аналогичный период прошлого года.

«Положительная динамика рынка в начале года обусловлена сохранением нескольких льготных кредитных программ, в том числе продлением «Семейной ипотеки», — комментирует руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

До этого россиян предупредили о подорожании вторичных квартир. В 2024 году цены на «вторичку» могут вырасти на 5%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по ипотеке после заседания ЦБ 22 марта.