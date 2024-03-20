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Инфляция в Великобритании упала до минимума за два с половиной года

Инфляция в Британии снизилась до самого низкого уровня с сентября 2021 года

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Global Look Press

Инфляция в Великобритании в феврале упала до 3,4% с 4% месяцем ранее. Это самый низкий уровень с сентября 2021 года, когда значение составило 3,1%, пишет The Guardian.

Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков. Большинство экономистов ожидали, что инфляция в стране по итогам февраля составит 3,5%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года годовая инфляция составила 10,1%.

Инвесторы делают ставку на то, что инфляция продолжит снижаться в весенние месяцы, отражая резкое падение стоимости природного газа с прошлого года и замедление роста цен на продукты питания.

Банк Англии поддерживает целевой уровень инфляции на уровне 2%. При этом регулятор допускает, что индекс потребительских цен может упасть ниже 2% в апреле и оставаться там на протяжении большей части лета.

На этой неделе состоится очередное заседание Банка России. Экс-зампред ЦБ поделился с «Газетой.Ru» своим прогнозом по ключевой ставке.

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