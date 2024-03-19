Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев назвал объем инвестиций в развитие зернового терминала

Группа компаний «Дело» инвестировала полмиллиарда долларов в развитие зернового терминала КСК в Новороссийске. Об сообщил председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев в эфире телеканала Россия 24.

«Мы инвестировали с 2006 года больше $500 млн в удлинение причала, увеличение мощности перевалки. Сегодня мы видим на миллион больше, чем в прошлом году, это 9 млн тонн экспорта. В планах — дальнейшее увеличение мощности терминала до 10-10,5 млн тонн зерна», — рассказал Сергей Шишкарев.

Увеличение мощности терминала КСК позволит российским производителям значительно увеличить экспорт зерна в Китай, Африку и другие дружественные страны и укрепить ведущие позиции России на мировом рынке.

Сергей Шишкарев напомнил, что недавно группа компаний консолидировала 100% акций зернового терминала КСК, выкупив долю американской Cargill. Таким образом, крупнейший терминал в стране по объему перевалки зерна теперь полностью контролируется российской стороной.

Вкупе с расширением мощностей это позволяет терминалу успешно решать государственные задачи по увеличению ключевого для страны зернового экспорта.

По итогам прошлого сезона Россия поставила на экспорт рекордные 60 млн тонн зерна, заняв 20% всего мирового рынка.

Также основатель ГК «Дело» сообщил, что группа компаний намерена увеличить мощности и другого своего новороссийского терминала — контейнерного НУТЭП.

«Планируем продлить уже построенный причал еще на 100 с лишним метров, увеличить складскую оборачиваемость нашего комплекса и добиться годового объема перевалки, приближающегося к 1 млн контейнеров в 20-футовом эквиваленте по году», — уточнил Шишкарев.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин призвал наращивать транспортную инфраструктуру для развития юга России и Приазовья. В частности, речь шла об увеличении пропускной способности железных дорог, чтобы активнее использовать порты Азовского и Черного морей.