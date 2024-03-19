Туристические компании России допущены к участию в нацпроекте

Предприятия туристической отрасли с годовой выручкой от 180 млн рублей теперь могут присоединиться к нацпроекту «Производительность труда». Соответствующее распоряжение подписал вице-премьер Андрей Белоусов, курирующий нацпроект. Об этом пишет газета «Известия».

Поддержку смогут получить гостиницы, кемпинги, коттеджи, санатории, турагентства и туроператоры, ярмарки, парки отдыха, пляжи и аттракционы. Для участия достаточно подать заявку на портале «производительность.рф».

«В рамках нацпроекта около 200 компаний смогут воспользоваться экспертной поддержкой федерального и региональных центров компетенций в сфере производительности труда», — сказал Белоусов.

По словам замминистра экономического развития Мурата Керефова, в 2023 году внутренний туризм вырос на 20%, выручка отрасли — в 1,5 раза. На фоне растущего спроса бизнес активнее инвестировал в инфраструктуру.

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