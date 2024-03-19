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В России не увидели необходимости в безвизовом режиме с Китаем

Минэкономразвития: действующий механизм туробмена с КНР пока достаточен

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В Минэкономразвития РФ заявили, что на данный момент не видят необходимости в полной отмене виз между Россией и Китаем. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никита Кондратьев, передает ТАСС.

По его словам, действующий механизм группового безвизового туробмена пока вполне достаточен для свободного перемещения туристов между двумя странами.

«Мы сейчас анализируем то, как у нас работает групповой безвизовый механизм. На самом деле, его пока достаточно для того, чтобы туристы свободно перемещались, и что китайские, что российские граждане активно им пользуются. К тому же это бесплатно, по сути, безвизовый режим», — отметил Кондратьев.

Он пояснил, что в рамках безвизового группового обмена проще отслеживать туристические потоки, изучать запросы и проблемы путешественников, а также смотреть, какие достопримечательности они посещают.

До этого стало известно, что Россия работает над установлением безвизового режима со странами Персидского залива.

Ранее стало известно, сколько россиян планируют отправиться в путешествие в 2024 году.

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