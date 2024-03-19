В России планируют восстановить производство лифтов

Председатель Совета Федерации поручила к маю разработать программу возрождения лифтовой отрасли в России. Об этом она заявила на встрече с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко, передает «Интерфакс».

«К концу апреля — началу мая они (правительство) представят дорожную карту по лифтовому хозяйству. Надо восстановить все наши заводы и загрузить их максимально, заканчивать заниматься дурью с этими конкурсами. Завод должен иметь устойчивый заказ на пять лет минимум. Мы должны в мае утвердить такую программу возрождения», — заявила Матвиенко.

На данный момент в российских многоквартирных домах эксплуатируется более 80 тысяч лифтов с истекшим сроком службы, которые нужно заменить до 15 февраля 2025 года.

Ранее замглавы Минстроя Александр Ломакин заявлял, что дорожная карта по переходу на прямые закупки лифтов у производителей может быть согласована до конца 2023 года. Сейчас такие закупки проводятся через конкурсы с участием подрядчиков в рамках программ капремонта.

В правительстве вместе с Госдумой и бизнесом обсуждались меры поддержки лифтового машиностроения. Минпромторг предлагал переход на прямые закупки лифтов у заводов для замены в жилых домах, а также меры импортозамещения в отрасли.

По данным Минстроя, ежегодно в России заменяется около 15 тысяч лифтов из 545 тысяч эксплуатируемых в многоквартирных домах.

До этого доктор Мясников рассказал о страшных последствиях сидячего образа жизни.

Ранее в России анонсировали масштабную программу по замене старых лифтов.